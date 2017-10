BANCURI

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Două soții de polițiști stau de vorbă. Una zice:- Dragă, soțul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus vreo floare...- Și ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut până acum...vvvUn milionar american își amin-tește cum a devenit el milionar:- Încă de mic am venit în America. În buzunar nu am avut decât doi cenți. Am cumpărat cu ei două mere murdare, le-am spă-lat, apoi le-am vândut cu patru cenți fiecare. Apoi am cumpărat pe acești bani patru mere și le-am vândut cu opt cenți fiecare....- Și ce-ai mai făcut după aia?- A murit mătușa mea și mi-a lăsat o avere de un milion de dolari!vvvDirectorul unei companii se adresează managerului de resurse umane:- Eu vreau să găsiți în între-prinderea noastră o persoană energică, cu capacități impre-sionante și să fie tânăr, ce ar putea să ocupe postul meu pe viitor.- Și apoi ce să facem?- Cum îl găsiți, să-l concediați imediat!vvvDouă blonde la o recepție simandicoasă, după ce au defilat pe la bufet, una-i spune celeilalte:- Dragă, hai să plecăm! Vinul cică e vechi, icrele sunt negre, hai să căutăm ceva mai select…