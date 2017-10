BANCURI

Doi bancheri se confesau:- Pe mine mă omoară criza asta, nu mai am somn... Tu cum ai dormit azi noapte?- Ca un prunc, îți spun sincer! Am plâns toată noaptea din cauza problemelor băncii, apoi am făcut pe mine de vreo două ori...vvvLa Facultatea de biologie, examen despre miriapode. Profesorul examinator are un insectar în care sunt doar părți din insecte: un picioruș, o ari-pioară, o antenă etc. Studentul, căruia profesorul îi purta pică, e rugat să recunoască specia. După trei încercări nereușite, profesorul îl anunță cu mare satisfacție că are nota doi și că-l așteaptă la toamnă.Pleacă studentul supărat, însă când să iasă pe ușă, profesorul îl strigă:- Hei, care e numele tău?La care studentul băgând un picior pe ușă:- Ghici!vvv- Domnule învățător, ce este acela un măgar?- Este un cal care a chiulit de la școală!vvvÎn avion, pilotul către copilot:- Motorul din dreapta merge?- Mergeeee! - sosi răspunsul prompt.- Motorul stânga merge?- Merge și mai bine, tocmai ce ne depășește!