BANCURI

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Nu vă supărați, domnule, caut gara.- Nu mă supăr. Căutați-o!vvvDoi purici se întâlnesc pe plajă. Unul tremură de frig rău de tot.- Ce-i cu tine, mă, de tremuri în halul ăsta?- Acum am sosit și am călătorit pe mustața unui motociclist cu 200 km/oră ca să ajung aici. Am crezut că voi îngheța pe drum.- Vezi, dacă ești prost? Eu dacă vreau să călătoresc, în primul rând aleg avionul, pentru că este cel mai rapid. Pentru asta, merg la aeroport, intru în toaleta de femei, mă bag în chiloții unei dame și de aici încolo... confort total. Mă întind comod pe blăniță, la căldurică și de obicei trag un pui de somn până la destinație. Fă și tu la fel data viitoare.Trec două luni și cei doi se întâl-nesc din nou tot pe plajă și unul din ei, din nou, tremura de frig.- Ce-i cu tine, tremuri iar? Văd că nu m-ai ascultat!- Ba dimpotrivă, am făcut exact cum m-ai sfătuit. Am mers la aeroport, am intrat în toaleta de femei, m-am băgat în chiloții unei blonde trăsnet, m-am întins pe blăniță la căldurică și imediat am adormit.- Și atunci ?- Unde crezi că eram când m-am trezit? Tot pe mustața unui motociclist!