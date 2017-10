bancuri

Joi, 16 Iunie 2011

- Fi-fi-fiþi bun, u-u-unde se aflã º-º-ºcoala de-de-de bâl-bâl-bâlbâiþi? - La ce vã mai trebuie? Observ cã vã bâlbâiþi foarte bine! vvv Un elev se duce la cantinã ºi singurul loc liber este lângã un profesor. Neavând ce face, se aºeazã acolo. Profesorul spune: - Porcul nu-i este prieten po-rumbelului! Studentul rãspunde: - Bine, atunci eu am zburat. Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele întrebãri, dar acesta rãspunde la toate. În cele din urmã, profeorul îl întreabã: - Vezi pe drum un sac de minte ºi unul de bani. Pe care îl iei? - Pe cel cu bani. - Eu l-aº lua pe cel cu minte. - Fiecare cu ce n-are... Profesorul, furios de-a dreptul, îi scrie pe lucrare BOU. Studentul merge la el ºi îi spune: - Domnule profesor, v-aþi semnat, dar nu aþi trecut nota! vvv Un tip de 70 de ani se duce la doctor ºi se plânge cã nu mai poate sã facã lucrarea. Doctorul îi spune: - Pãi, la 70 de ani, ce ai vrea sã mai faci? Moºul îi rãspunde: - Pãi, am un frate care are 90 de ani ºi spune cã încã mai poate... Doctorul: - ªi pe tine cine te împiedicã sã spui? Ea?