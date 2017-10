BANCURI

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip îºi revine dintr-o comã de 10 ani. În tot acest timp, soþia i-a stat la cãpãtâi: - Draga mea, ai fost alãturi de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: am fost con-cediat, m-ai sprijinit financiar; când am dat faliment, tu ai fost lângã mine; când am fost împuºcat, ai stat alãturi de mine; când ne-am pierdut casa moº-tenire de la pãrinþi, când sã-nãtatea mea s-a ºubrezit, m-ai sprijinit enorm. ªtii ce cred eu? - Ce, dragul meu? întreabã ea zâmbitoare. - Cred cã îmi porþi ghinion! Trebuie sã ne despãrþim! vvv Plouã torenþial. Un beþiv se împiedicã ºi cade într-o bãltoacã. Cineva vrea sã-l ridice, dar el protesteazã: - Lãsaþi-mã! Eu ºtiu sã înot! Salvaþi mai întâi femeile ºi copiii! vvv Vine soþul acasã beat turtã, iar soþia îl întâmpinã în prag cu o tigaie în mânã. La care soþul: - Du-te ºi te culcã, frumuºica mea, chiar nu mi-e foame, te rog sã mã crezi! vvv La Biroul de Resurse Umane: - Cãutãm pe cineva care nu se dã înapoi de la niciun fel de muncã ºi nu se îmbolnãveºte niciodatã. - OK, angajaþi-mã pe mine, vã ajut eu sã cãutaþi!