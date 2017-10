Bancuri

Bulă completează o fișă personală pentru angajare. La data nașterii trece 15 august. - În ce an? întreabă funcționara de la oficiul forțelor de muncă. - În fiecare an! vvv Doi ardeleni la oraș sunt cazați într-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se apucă ei să urce pe scări. Pe la etajul 5, Ion către Gheorghe: - Gheo, am să îți zic ceva… - Lasă-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem… După încă vreo 7 etaje, Ion: - Gheo, trebuie să-ți zic ceva… - Lasă-mă Ioane, îmi zici când ajungem, acu’ lasă-mă în pace! În fața ușii, Gheorghe către Ion, gâfâind ca o locomotivă: - Ia zi acuma ce voiai să-mi zici. - Am uitat cheia la recepție! Se apucă ei să coboare. După vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva. - Lasă-mă în pace. Îmi zici jos! Alte 7 etaje, Ion vrea să spună ceva, Gheorghe îl oprește enervat. Ajung sleiți la recepție, Ion: - Măi Gheo, tu chiar nu știi de glumă? vvv Un tânăr pictor face o vizită pe la galeria unde avea expuse picturile. Ajuns acolo, i se adresează responsabilului: - Ei, ce crezi, au succes lucrările mele? - Am o veste bună și una proastă. Să începem cu cea bună. Ieri a venit un domn și s-a interesat de valoarea picturilor tale post-mortem... I-am explicat ce și cum, iar tipul a venit a doua zi la prima oră și a cumpărat toate lucrările tale... - Și cea proastă? - După aceea am aflat că domnul respectiv era chiar doctorul tău... vvv La psihiatru: - Povestește-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată? - La început am creat cerul și pământul... Pe urmă am început să am necazuri...