Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 27 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un ardelean vine acasă mai devreme de la câmp și aude zgomote în dormitor. Se duce în fugă și-și găsește nevasta dezbrăcată complet, întinsă pe pat, transpirată și gâfâind... - Ce-i, mă nevastă, ce ai? - Am infarct, zice ea. Ardeleanul dă să fugă afară să cheme pe doctor, când copilul lui de patru ani zice: - Tată, tată, unchiu’ Gheorghe este sub pat în pielea goală... Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura și-l vede pe Gheorghe sub pat dezbrăcat și zice: - Păi bine, mă nenorocitule, nevastă-mea moare de inimă și tu umbli ca un bezmetic prin casă în pielea goală de-mi sperii copilul… Pe întuneric. El: „Te iubesc!” Ea: „Vorbești tu sau berea din tine?” El: „Eu vorbesc, cu berea din mine!” O fetiță se duce la un magazin de animale și întreabă: - Vă log, aveți iepulași dlăgălași? Inima vânzătorului se topește brusc. Se așează pe vine lângă fetiță, și o întreabă - Vlei un iepulaș dlăgălaș alb, sau unul dlăgălaș moale și neglu și pufos? Sau poate pe cel dlăgălaș și maloniu de acolo? Fetița se înroșește, se leagănă puțin pe călcâie, își pune mânuțele pe genunchi, se apleacă în față și răspunde în șoaptă... - Cled că pe pitonul meu îl doale în cul de cale... Mamă, pot să fiu pedepsită pentru ceva ce nu am făcut ? - Sigur că nu. - Deci nu poți să mă pedepsești pentru că nu am făcut curat în camera mea? Un tată scoțian le spune copiilor săi: copii, daca sunteți cuminți săptămâna asta, duminică vă duc la cofetărie să vedeți cum mănâncă lumea prăjituri. - Bade Ioane, când vine ploaia ce faci? - Apăi, mă pun în toiag și aștept să treacă. - Dar dacă e ploaie mocănească, de aia de ține mult? - Noo... apăi la aiasta n-am ce-i face.