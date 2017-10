BANCURI

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Preotul satului merge la poliția din localitate și se plânge: - Fiule, ajută-mă, mi-au furat bicicleta. Ce să mă fac? - Ce să vă faceți, părinte? Dumi-nică, la slujbă, trebuie să spuneți cele zece porunci și când ajungeți la „Nu fura!” uitați-vă atent în jur, pentru că cel care se va ascunde este hoțul... După slujbă, preotul merge la polițai: - Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule, mi-am găsit bicicleta! - S-a întâmplat precum v-am spus eu? - Aproape... Am început să enumăr poruncile și când am ajuns la „Nu preacurvi!” mi-am adus aminte imediat unde am lăsat-o… v v v Un om sparge o bancă și ia câțiva ostateci... Îl întreabă agresiv pe primul reținut: - Spune-mi, m-ai văzut jefuind banca? Ostatecul răspunde: - Da! Fără să mai stea pe gânduri, hoțul îl împușcă în cap. Apoi întrea-bă același lucru pe cel de-al doilea ostatic, care răspunde: - Eu nu te-am văzut... dar te-a văzut nevastă-mea. v v v Femeile sunt ca medaliile olim-pice: trebuie să lupți pentru ele, apoi îți atârnă de gât o viață întreagă.