BANCURI

Ştire online publicată Vineri, 04 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Divorț. Tatăl reclamantei, audiat ca martor, este foarte supărat pe ginere și declară: - A vrut să-i facă lu’ fiică-mea sexualu’ invers! v v v O răutate din partea unui (altfel) distins avocat bucureștean. Întrebat de un confrate despre soluția dintr-un proces civil în care pledase, a răspuns: - Nu am avut nicio șansă. Am vorbit despre un contract afectat de nulitate relativă în fața a trei nulități absolute. v v v Într-o toamnă, la judecătorie. Un furt banal. Inculpatul e recidivist, dar valoarea redusă a bunului și circumstanțele concrete îi aduc o pedeapsă foarte redusă - trei luni de închisoare. La pronunțare, omul este tare nemulțumit: - Speram și eu, dom’le Președinte, c-o să-mi dați șase luni, să ies din iarnă... v v v Domnule Președinte, zice inculpatul, cred că în cazul meu s-a făcut o greșeală în rechizitoriu: sunt acuzat de fals intelectual, dar eu am numai patru clase! v v v Un preot și un cantor stăteau pe marginea șoselei cu o pancartă în mână pe care scria: „Sfârșitul e aproape. Căiți-vă!” Pe lângă ei treceau mașini și imediat după fiecare mașină se auzea o bușitură și o explozie. După o vreme, cantorul întreabă: - Părinte, nu ar fi mai bine să scriem pe pancartă „Podul din față este rupt”? v v v Emil Boc s-a întâlnit cu un profesor care a rămas fără slujbă, pentru că școala la care lucra s-a închis. Emil Boc îl consolează: - Lasă, ai o meserie extraor-dinară! Și eu, dacă n-aș fi prim-ministru, aș trăi din învățământ. La care profesorul i-a răs-puns: - Dacă nu ai fi prim-ministru, și eu aș trăi din învățământ! v v v Cum arată un bărbat care se gândește la viitor? Cumpără două lăzi de bere în loc de una.