Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 26 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Judecătorul întreabă martorul la proces: - La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului? - La șase metri și 75 de centimetri. - Și cum de știți așa de exact? - Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi întrebat la proces de vreun tâmpit și am măsurat… v v v O babă, tremurând de moarte din toate încheieturile, o întreabă pe vânzătoarea de la Sex-Shop: - Aveți vibrator Turbo XXL Super Strong cu baterii alcaline? - Da! - Și cum se oprește? v v v - Vecine, câinele tău mi-a mușcat până acum de trei ori soacra! - Vai, mii de scuze. Câinele ăsta e incorigibil. Nu știu ce să fac cu el! - Vinde-mi-l mie!... v v v - De ce furnica nu poate fi mulsă? - Pentru că nu-i încape căldarea între picioare... v v v Când eram mai tânăr, uram să mă duc la nunți. Mătuși de-ale mele mă pișcau de obraz și ziceau râzând: „Tu urmezi”. Au terminat cu porcăria asta când am început să mergem la înmormântări, de teamă să nu fac și eu același lucru ca ele!