Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 19 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un nebun stătea pe o bancă și râdea cu poftă. Trece un domn și îl întreabă: - De ce râzi? - I-am făcut o glumă șoferului de autobuz. Am plătit biletul, dar nu am urcat! v v v Vine un rus la Louvre, se oprește în fața „Monei Lisa”, îl cheamă pe directorul muzeului și-l întreabă: - Domnule, cât costă asta? - Nu-i de vânzare, spune directorul. - Domnule, am întrebat cât costă, zice rusul. Directorul, ca sa scape de el: - 400 milioane de euro. - Ia 400 milioane și dă-l jos! Directorul îl dă jos. - Acum scoate-l din ramă, îi ordonă rusul - Cum să-l scot, domnule, e patrimoniu internațional, nu pot! - Domnule, ți-am dat 400 de milioane pe el, îl scoți din ramă! Directorul execută. - Acum scrie pe el „La mulți ani, Yura”! Directorul e revoltat: - Cum să scriu, domnule, pe el, că îl distrug! Rusul: Ți-am dat 400 de milioane pe el, scrii ce am zis! Directorul ia un marker și scrie „La mulți ani, Yura!” După care rusul scoate mobilul, sună pe cineva și spune: - Serghei, eu am găsit felicitarea, tu cumperi cadoul!