Bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Învățătoarea le spune elevilor de clasa a IV-a să facă o compunere în vacanța de Paște. După ce s-a terminat vacanța, învățătoarea îi întreabă pe copii: Ați făcut compunerile copii? Copiii: Daaaa. Învățătoarea: Ioane, câte pagini are compunerea ta? Ion: 10 pagini. Învățătoarea: Bravo, Ion. Popescu, a ta câte pagini are? Popescu: 20. Învățătoarea: Bravo, și mai bine. Bulă, compunerea ta câte pagini are? Bulă: 50 de pagini. Învățătoarea: Braaavo Bulă, despre ce e compunerea ta? Bulă: Despre un călăreț. Învățătoarea: Citește-ne și nouă începutul. Bulă: „Un călăreț pleca spre Ierusalim”. Învățătoarea: Și sfârșitul? Bulă: „Un călăreț venea din Ierusalim”. Învățătoarea: Și cuprinsul? Bulă: Tâgâdâm... Tâgâdâm... Tâgâdâm...