Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 04 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Butoanele de pe tastatură fac chef, dar punctul nu e invitat. Supărat, merge și el în clubul în care se ține cheful. La intrare, bodyguarzii, Escape și Space, îl întreabă: - Tu cine ești? - Asterisc, dar sunt dat cu gel. Un tip intră într-un bar zgâriat pe față, pe mâini, pe picioare și cu hainele sfâșiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat. - Tocmai am îngropat-o pe soacră-mea. - Și ce legătura are asta cu zgârieturile alea? - Nu vroia… Gigi Becali e întrebat: - Câinele dv. e de rasă pură? - Pură! - Are și arbore genealogic? - Nu are nevoie, îi folosește pe ăla din curte! - Ioane, vaca ta fumează? - No, da’ cum sa fumeze vaca? - Atunci, mă, ți-o luat foc grajdu'…