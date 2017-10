Bancuri

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La discotecă, un tip arătos invită o fată la dans. În timp ce dansează, fata îl întreabă: - Ești cam palid. De ce nu stai mai mult în aer liber? - Abia acum am ieșit de la închisoare. - Și de ce ai fost acolo? - Mi-am omorât nevasta. Am venit într-o zi beat acasă, i-am tăiat capul și l-am aruncat într-un râu. După dans, fata se întoarce la prietena sa: - Închipuie-ți, dragă, ce baftă pe mine: nu e însurat! Discuție între doi prieteni: - Nu am cu cine să mă căsătoresc! Mama îi găsește un defect fiecărei fete pe care i-o prezint. - Dar de ce nu-ți cauți una care să semene leit cu mama ta? - Bună idee! Am să încerc. După două luni: - Până la urmă, ai găsit o astfel de fată? - Am găsit una care seamănă perfect cu mama! - Și te-ai căsătorit cu ea? - Da’ de unde? Acum se împo-trivește tata! Un român călătorește cu trenul cu un ungur. La un moment dat, ungurul îl întreabă pe român: - Ce scrie pe plăcuța de lângă geam? El îi răspunde: - Nu scoateți capul pe fereastră. - Și mai jos? - Același lucru, dar în franceză. - Mai jos? - În engleză. - Mai jos? - În italiană. - Dar în ungurește nu scrie? - Nu, voi aveți voie.