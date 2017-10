Bancuri

Un polițist oprește un șofer și-l anunță că a câștigat 5.000 de euro la un concurs de siguranță la volan pentru că purta centură de siguranță. - Ce vei face cu banii de la premiu? întreabă ofițerul. Barbatul răspunde: - Cred că o să fac școala de șoferi. În acel moment, soția sa îi spune: - Domnule ofițer, nu-l ascultați. Face pe deșteptul doar când e beat. Conversația îl trezește pe un tip din spate care, atunci când îl vede pe polițist, spune supărat: - Știam eu că n-o să ajungem departe cu mașina asta furată. Tot atunci, cineva din rulotă bate în geam și o voce întreabă. - Am trecut deja granița? v v v Doi bețivi se întâlnesc. Unul zice: - Care e luna din alea trei? Celalalt îi răspunde: - De pe care rând? v v v Un bețiv își sună nevasta și-i spune: - Draga mea, am o ședință, rămân să dorm la ea!