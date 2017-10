Bancuri

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ce să faci ca să ai chef de muncă Luni dimineață, șeful primește un telefon la birou de la un angajat: - Șefu', nu vă supărați, n-am nici un chef de muncă după weekend, dați-mi o zi liberă, vă rog! - Hai, Mișule, fii om serios, avem o groază de treburi de făcut azi! Mi se mai întâmplă și mie, dar știi cum fac? Trag o partidă bună de sex cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar, capăt o energie fantastică! Hai, tinere, fă ca mine și vino la serviciu! Peste două ore, șeful îl vede pe Mișu muncind cu un spor teribil, ca niciodată. - Ai văzut, Mișule, că se poate? - Mare om ești, șefule! Câtă dreptate ai avut! O partidă de sex cu nevastăta este energie curată! Badea Gheorghe studiosu' Un englez sosit în România îl zărește pe badea Gheorghe cosindu-și iarba și vrea să intre în vorbă cu el. - Baddde, cousești? întrebă englezul într-o română cam stricată. Badea Gheorghe se uită la el și își vede în continuare de treaba lui. Englezul mai face o încercare: - Badde, cousești? Badea Gheorghe iar nu-l bagă în seamă. Disperat, englezul întreabă iar: - BADDE COUSESTI ???? Badea Gheorghe se uită sictirit la englez și-i răspunde: - Man you have an obsession, pal!