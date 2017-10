Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 21 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Câțiva politicieni, cam cu chef, fac un turneu electoral prin sate. Pe un drum de țară, mașina se izbește de un copac și accidentu-i gata. Aflat în trecere, un țăran cu frica lui Dumnezeu îi adună, îi îngroapă pe loc și își vede de treabă. După un timp, se observă lipsa politicienilor. Anchetă, reconstituire, interogatorii etc. Anchetatorul îl întreabă pe țăran: - Când ai sosit la locul accidentului mai era vreunul în viață? - Apoi unii dintre ei ziceau că sunt, dar parcă poți să-i crezi pe ăștia?! vvv O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune: - Uite, trebuie s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo, ne socotim noi. - Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul. După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj și o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice: - Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii! - Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am și 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucernă.