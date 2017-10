Bancuri

Clasa de maghiari la ora de limba română. - Gyury, spune, te rog, o propoziție! - Duminică me duc la pedure. - Gyury dragă, dar nu-i bine. - Atunci nu me duc. vvv Ea: Mâine aniversăm 30 de ani de căsnicie. Sărbătorim? Ce zici, să tăiem porcul? El: De ce, nu e vina lui. vvv Maria zice într-o zi: - Mă Ioane, zi-mi și mie o vorbă caldă, că de când nu te-am mai auzit... Ion zice: - Marie, să te ardă focul. vvv La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un ungur cheamă la el o familie de prieteni români. La începutul mesei, gazda ține un toast, încercând să vorbească românește cât mai corect: - Aș vre se molțomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoți alături de soția me... - Alături de soția mea, îl corectă prietenul român. - Alături de soția te numai de 4 ani.