Bancuri

Ştire online publicată Luni, 08 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Troc avantajos Un indian navajo stă lângă un agent de vânzări pe o bancă în parc. Între ei se află o pungă mare de hârtie. Indianul se uită de ceva vreme fix la punga de hârtie. - Vrei să știi ce e în pungă? - întreabă agentul de vânzări. Indianul tace, apoi după un timp dă afirmativ din cap. - E o sticlă de vin - zice agentul. Am luat-o pentru nevastă-mea. Indianul iar tace o vreme, apoi zice, dând iarăși afirmativ din cap: - Bun schimb ai făcut... D'ale ardeleanului Zice că ardeleanul coboară pe Feleac spre Cluj cu căruța cu nevasta și copilul. Ajungând în dreptul Teatrului, copilul întreabă: - Tată, da' casa aiasta mare cu doi căței pe ea ce-a fi? - Nu știu, dragu' tatii. Apoi, în Piața Unirii: - Tată, da' omu aiesta de hier pe cal, cine-o fi? - Nu știu, dragu' tatii. În fine, lângă Parcul Mare: - Tată, da' la balta aiasta mică, oare cum i-a zice? - Nu știu, dragu' tatii. Femeia, agasată de insistențele copilului, intervine: - Da' mai lasă-l în pace pe tată-to, mă copile, nu vezi că-i trudit?! La care țăranul răspunde cu bonomie ardelenească: - Lasă-l, femeie, pe copil să întrebe, că numa' așa învață! Cați ani ai ? Două babe in cimitir. Una întreabă: - Tu cați ani ai? - 97, raspunde a doua. - ...și.. mai pleci acasă?