Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Șahistul Iepurașul îl bătea mereu pe lup la șah. Într-o zi, lupul întreabă: - Băi, iepurașule, ce faci de câștigi mereu? - Mă, lupule, eu fac mereu o partidă de sex înainte să joc șah. A doua zi de cu zori, înainte să plece lupul la șah, intră în dormitor la lupoaică, pe semiîntuneric. Lupoaica exclamă: - Ooh, iepurașule, iar te duci să joci șah?! Caporalul miop Caporalul e cam miop de felul lui: - Drepți! Asta e valabil și pentru tine, tu ăla cu boneta roșie, din spate! La care Bulă: - Domnule caporal, permiteți să raportez, să trăiți, ăla e un Hidrant! - Fie ce-o vrea el! Aici trebuie să asculte și cei cu facultate! Ca-ntre bătrânele Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clementina. Ajunse acolo, au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă, Clementina le spune: - Vai, dragele mele, am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea. Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte: - Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță! - Cum, dragă, ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine?