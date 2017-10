bancuri

Iancu Jianu și calul lui, la umbra unui stejar, fumau țigări, beau Jack Daniel’s... La un moment dat se vede praf mare pe dealul vecin, venea potera. Zice Jianu: - Frate, ne mișcăm? Calul: - Stai, frate, știi doar ce start am! Trec 10 min. Potera cobora dealul în viteză. Jianu: - Calule, merem? Calul: - Stai, bă! Ce, dau turcii? Doar știi ce sprint nebun am! Mai trec 10 min. Potera se vedea la 100 m. Jianu: - Băi, plecăm au ba? Calul: - Calm, frate. Când ajung la 10 m sari pe mine, îmi dai pinteni și-am roit-o, ce dracu’? Potera la 10 m, Jianu sare pe cal, îi da pinteni, calul cade fulger jos, potera îi prinde și-i bagă la zdup, colegi de celulă. Jianu: - Bă, cal împuțit ce ești, ai zis că mă scoți! Calul: - Bine bă, da’ și tu… dai la operație!? v v v Ioane, câți ani ai? - Patruzeci. - Dar după buletin ai cincizeci! - Pai am fost închis zece ani!!! - Și ce, acolo n-ai trăit? - Să trăiești tu așa!