Bancuri

Ştire online publicată Joi, 27 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vine Ion acasă. Intră, dar în casă îl vede pe Gheorghe. - Ce faci aici, Gheorghe? - Aștept autobuzul. Ion iese. Dar îi vine în minte un gând: „De unde autobuz la mine în casă?”. Se întoarce, dar Gheorghe nu mai era. - Și totuși a venit autobuzul, se gândi Ion. Un tip se trezește în ambulanță: - Unde mă duceți! - La morgă! - Păi nu am murit! - Păi nu am ajuns! O babă urcă în tramvai și ca de obicei toate locurile sunt ocupate. La un moment dat vede un puști stând pe un scaun; așteaptă vreo 5 minute, dar băiatul nu se ridică și se face că n-o vede. Aceasta, indignată, îi zice: - Nu știi să oferi și tu locul celor mai în vârstă? Puștiul răspunde: - Ce, te dor picioarele? Când erai tânără ofereai și tu locul celor vârstnici? - Bineînțeles. - Vezi, de-aia te dor picioarele!!!