Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful de trib Matumbo merge în excursie de studii in Anglia. Întors în satul său african, îl ia pe vraci deoparte și îi povestește: - La Londra există niste vrăjitori grozavi!!! 20 de oameni îmbrăcați colorat se întâlnesc pe un teren mare și aleargă de nebuni după o minge de piele. Și ce să mai zic: cel târziu în zece minute începe să plouă... ### Profesoara a vorbit mult despre scopul vieții și rolul omului în societate. Apoi întreabă: - Copii, ce ați dori să auziți în timpul înmormântării voastre? Vasile: - Aș dori ca oamenii să spună că am fost un medic extraor-dinar, că am salvat viața multor oameni... Maria: - Aș dori ca toți să spună că am fost o soție bună, o mamă și o bunică iubitoare. - Dar tu, Ioane, ce ai dori să auzi? - „Priviți! Se mișcă, se mișcă!!!” ### Un student nu este prea bine pregătit, „plutește” la examen. Profesorul se enervează. Se deschide ușa, în sală intră secretara: - Vă aduc ceva? - Iarbă pentru măgar! striga profu’. - Iar mie, o cafea - adaugă studentul.