Discuție între doi pescari:- Îți place locul meu secret de pescuit?- Da, nici măcar peștii nu știu de el.- Astăzi am pierdut controlul asupra maşinii.- Cum aşa? Ai condus prea repede?- Nu. Nevastă-mea a luat permisul.Într-o zi, Alinuţa veni la mama ei, obosită după pregătirile pentru nunta sa, şi o întreabă:- Mamă, cum îmi stă cu rochia de mireasă?- Foarte bine, Alinuţa, dar nu crezi că ţi-ar trebui şi un mire?- Ah, ştiam eu că am uitat ceva!Vând rochie de mireasă, cu toate accesoriile: mănuşi, voal, soţ,probleme, dureri de cap, undiţă, prieteni!Fosta mea prietenă mi-a îndoit capota de la maşină după ce ne-am despărţit. Într-un fel, a fost şi vina mea, pentru că aveam viteză.Vin acasă într-o noapte şi soţia mea îmi spune:- Vezi că ai tricoul invers!- Zici?, am întrebat, privind în oglindă.- Da, nu pot să cred că ai umblat aşa toată ziua, arăţi ridicol, mi-a răspuns. - Să ştii că mi s-a părut mie că e prea larg la gât. Şi foarte strâns pe talie.BULĂ: Tată, care este diferenţa dintre prosperitate şi criză? TATĂL LUI BULĂ: E simplu. Prosperitate înseamnă Mercedes, şampanie, vilă la Snagov, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, garsonieră în Ferentari, maică-ta.Erau odată doi ardeleni, Ion şi Gheorghe.Ion îi spune lui Gheorghe:- Bă, eu pun pariu cu tine că trec strada asta într-o juma’ de oră.- No! Că doară nu eşti fulger!