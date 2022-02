- De ce ai fugit din sala de operaţie înainte de a fi operat?- Pentru că infirmiera spunea tot timpul:- Curaj, nu vă fie teamă, e o operaţie uşoară!- Păi şi asta nu te-a liniştit?- Nu! Pentru că vorbea cu chirurgul!Unul se întâlneşte cu un prieten care era bandajat peste tot, plin de vânătăi, un picior rupt şi ochii negri.- Da’ ce-ai păţit? Ai ajuns sub un tir?- Nu… e din cauza noului meu hobby. În fiecare noapte, pe la 2.00, sun la întâmplare numere de telefon şi zic: Fraiere, ia ghici, ai idee cine sunt?- Şi?- Săptămâna asta chiar a ghicit unul…Un bărbat abordează o femeie foarte frumoasă într-un hipermarket:- Nu vă supăraţi, mi-am pierdut soţia prin magazin şi trebuie să plecăm urgent. V-ar deranja dacă am sta un pic de vorbă?- De ce?- Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o femeie frumoasă, soţia mea apare de nicăieri!În toiul nopţii, Bulă, cu vânătăi pe faţă şi cu două valize în mâini, sună la uşa lui taică-său.- Ce-i cu tine, Bulă, la ora asta şi în halul ăsta?- M-am certat cu nevastă-mea.- Şi a îndrăznit aia să dea în tine? Eu, în locul tău, o făceam bucăţi!Bulă, rânjind:- Dar tu ce crezi că am în valize?Soţia îşi părăseşte soţul, dar după câteva zile se întoarce. Soţul:- Că ai plecat, te-am şi iertat, că te-ai întors, nu te voi ierta niciodată!- Ce ţi-a venit să angajezi un negru la noua ta firmă? mă întreabă un prieten.- Vezi tu, i-am răspuns, eu până acum am muncit peste tot numai la negru. Să mai muncească şi negrul la mine…