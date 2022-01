Şeful cel nou, la prima şedinţă cu angajaţii:- Nu mă priviţi ca pe un şef, ci ca pe un prieten care are mereu dreptate!- Aveţi paturi mici cu picioare înalte?- Da, dar la ce vă trebuie?- Să auzim când cade copilul!Vorbesc două prietene:- Auzi fato, m-am culcat aseară cu soţul Mariei!- Aoleu! Şi?! Ia zi, cum e?- E chiar bun la pat, nu ştiu ce tot se plânge ea! Nici nu se compară cu al meu.- Vezi fato, şi eu când îţi ziceam nu mă credeai!Un poliţist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet.- De unde ai televizorul? întreabă soţia.- L-am câştigat la un concurs organizat de poliţie.- Ce fel de concurs?- De matematică.- Şi ce v-au dat de făcut?- „Cât fac 5×5?” Iar eu, cu 17, am ieşit pe locul trei.La nea Ion vine în vizită un fermier texan pentru schimb de experienţă. Se uită americanul la bucăţica de pământ a lui nea Ion şi zice:- Mr. Ion, eu am o fermă de-mi trebuie o zi să o înconjor cu maşina!- Păi tot aşa rablă de maşină avem şi noi!Două doamne intră într-un compartiment de tren bine încălzit a cărui fereastră era deschisă. Una dintre ele închide fereastra. Cealaltă spune:- Vă rog să o deschideţi la loc, altfel am să mor sufocată aici!- Îmi pare rău, dar nu pot. O să mor de frig.Cele două încep o discuţie care devine atât de aprinsă încât ceilalţi călători cheamă controlorul. Analizând situaţia, acesta decide:- Pentru ca lucrurile să revină la normal, o să lăsăm fereastra închisă până când prima o să moară sufocată iar apoi o deschidem până când a doua moare de frig!