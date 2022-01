- Domnule, fiul dumneavoastră a aruncat cu o cărămidă în fereastra casei noastre...- Am să vă rog să mi-o daţi... Am hotărât să păstrez tot ce-mi va putea aminti, mai târziu, de micile sale ştrengării!- Tăticule, nu mă duci şi pe mine la circ?, se roagă un copil.- Nici pomeneală! Cine vrea să te vadă de ce ești în stare, să vină la noi acasă!- Mămico, pot să mă duc cu clasa noastră la Grădina Zoologică, să ne uităm la maimuţe?- De ce să mai cheltui banii pe biletul de intrare? Mai bine stai acasă, că azi vine tanti Aglaia în vizită!- Ce este un optimist?- Un bărbat care, înainte de a pleca la prima întâlnire cu o fată, îşi cumpără o duzină de prezervative...Doi ardeleni conversează la un pahar de pălincă.- Măi, Ioane, ţie-ţi plac roşiile?După o jumătate de oră de gândire intensă şi profundă, Ion răspunde:- De mâncat da, însă aşa...- De ce a murit olteanul când a băut lapte?- Pentru că a picat vacă pe el...Prin anul 2300 omenirea ajunsese la canibalism. Un român se plimba prin New York, intră într-o măcelărie şi se uită pe la produsele expuse şi vede creier de neamț 100$/kg, creier de rus 200$/kg, creier de italian 500$/kg. Într-un colţ vede şi creier de oltean 2000$/kg. Îl întreabă pe măcelar de ce creierul de oltean este aşa de scump.Măcelarul îi răspunde:- Păi domnule, ştii câți olteni trebuie să omor ca să găsesc 1 kg de creier?