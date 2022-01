Două doamne intră într-un compartiment de tren bine încălzit a cărui fereastră era deschisă. Una dintre ele închide fereastra. Cealaltă spune:- Vă rog să o deschideţi la loc, altfel am să mor sufocată aici!- Îmi pare rău, dar nu pot. O să mor de frig.Cele două încep o discuţie care devine atât de aprinsă încât ceilalţi călători cheamă controlorul. Analizând situaţia, acesta decide:- Pentru ca lucrurile să revină la normal, o să lăsăm fereastra închisă până când prima o să moară sufocată iar apoi o deschidem până când a doua moare de frig!Într-o seară, doi vampiri ies la vânătoare în oraş. Merg ei prin oraş şi, la un moment dat, primul îl întreabă pe al doilea:- Auzi, dar de ce cari piatra aia funerară după tine?- Nu îmi place să ies fără buletin în oraş!În primul an de căsătorie, bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbeşte şi bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi şi vecinii ascultă.Acum câţiva ani, femeile găteau ca mama. Acum, ele beau ca tata.- Ce spune poliţistul când vede o coajă de banană pe jos?- Să-mi bag picioarele, iar cad!Bulă aşteaptă nevasta lângă salonul de înfrumuseţare. După un timp îndelungat, iese de acolo soţia sa. El se uită la ea, respiră adânc şi spuse:- Bine, măcar ai încercat.Soţul, întorcându-se seara de la serviciu, este întâmpinat de soţie cu un afiş în mâini:- Nu vreau să vorbesc cu tine!Soţul strânge din umeri, îşi deschide o bere şi se aşează în faţa televizorului. Peste cinci minute apare soţia cu un nou afiş:- Dar ştii de ce?Într-o seară, tatăl merge să-şi ia fiul de la şcoală. Cu nostalgie, tatăl priveşte şcoala şi zice:- Aici am învăţat şi eu, acum 30 de ani!La care fiul îi răspunde:- Ştii, tati, diriginta ne-a zis azi că aşa tâmpiţi ca noi n-a mai avut de 30 de ani!