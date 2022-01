Două fantome se întâlnesc la poarta cimitirului:- Ieşim la o plimbare? întreabă una.- Sigur, dar aşteaptă o clipă.- De ce naiba ai luat şi piatra funerară cu tine?- Pentru că nu îmi place să mă plimb seara fără buletin.Ce faci când afli că fiică-ta e gravidă? Iei o sticlă de ţuică şi o secure şi te duci la ăla. Poate recunoaşte, poate nu recunoaşte…Organul: - Aţi consumat băuturi alcoolice?Şoferul: - O ladă de bere, 2 litri de vin şi o sticlă de vodcă.Organul: - Vă rog să suflaţi aici.Şoferul: - De ce? Nu mă credeţi?Garcea stătea şi păzea plictisit un semafor în intersecţie. Pe lângă el trece un popă pe bicicletă pe care Garcea îl întreabă:- Încotro, popo?- Cu Dumnezeu înainte, fiule!- Amenda 200 lei! Nu aveţi voie doi pe bicicletă.Bărbatul vine acasă beat.Nevasta îl întâmpină:- Cum ai venit, dragă?- Ca fulgeru’!- Cum, ca fulgeru’?- În zig zag!Şeful meu mi-a zis:- Crezi că poţi să vii sâmbătă la serviciu? Ştiu că e week-end şi poate ai planuri, dar am nevoie de tine…- Sigur, nicio problemă, am zis, dar e posibil să întârzii, în week-end după cum ştii e un trafic infernal!- OK, când crezi că o să ajungi?- Luni!Un proprietar de Trabant opreşte în faţa magazinului de piese auto:- Pentru Trabantul meu, aş dori două ştergătoare de parbriz.Vânzătorul:- E în ordine. Consider că e un schimb cinstit...