Vă felicităm! Aţi câştigat marele premiu oferit de firma noastră, un milion de dolari! De acum înainte, familia dvs. va primi, de la noi, câte un dolar pe an în următorul milion de ani.O planetă trece pe lângă planeta Pământ şi o întreabă:- Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut demult!La care Pământul zice:- Nu prea bine!... Ştii, am Homo Sapiens...Cealaltă:- Nu te îngrijora, o să treacă!Domnule doctor, am o problemă: nu prea mă bagă lumea în seamă...- Următorul...Doi şoricei, într-o sală de cinematograf, ronţăiau banda unui film.- Îți place? îl întreabă unul dintre șoricei pe celălalt.- Aşa şi aşa, răspunde acesta. Mi-a plăcut mai mult cartea!Ia de la mine o bombonică!- Mulţumesc, dar, din câte văd, e produsă în decembrie... iar acum e octombrie!...- Uau!... E din viitor!...Discuție între un bucureștean și un moldovean.- Ai văzut filmul "Salvaţi de clopoţel"?- Nu, la noi în Moldova a rulat numai "Izbăviți de tălăncuță".Un oltean merge în America şi vede pe unul care tot sare de pe un bloc. Îl întreabă de ce nu se loveşte când cade, iar acesta îi răspunde că în U.S.A.străzile sunt elastice. Atunci olteanul sare şi moare.Un trecător văzând că olteanul este mort spune celui care sărea primul:- Mă, SUPERMAN, iar îţi baţi joc de fraieri?