După o vizită a lui Obama în Bucureşti, doi bărbaţi discută:- Ai văzut ce ceas mişto avea Obama?- Nu.- Hai la mine acasă să ţi-l arăt!Cineva bate la porţile raiului. Sfântul Petru deschide şi vede un jucător de fotbal.- Tu cine eşti?- Sunt jucător în naţionala României.- Şi cum de ai nimerit poarta?- Bulişor, tu ai învăţat papagalul să vorbească urât?- Nu, bunicuţo. I-am spus numai ce nu are voie să repete.După ce se trezeşte din comă, soţul îşi întreabă soţia:- Sunt în Rai?- Nu, dragule, eşti la spital. De ce?- Nu o văd pe soacră-mea!- Mamă, ce e ăla un avort?- Întreabă-l pe fratele tău.- Dar nu am un frate...- Acum pricepi?Un bărbat îi face cadou iubitei lui un inel cu un diamant foarte mare. Ea se uită la el şi începe să ţipe:- Îmi faci cadou un diamant fals?!El zâmbeşte şi îi spune:- Merge perfect cu genele, sânii şi orgasmele tale…- Am auzit că tocmai ţi-a murit soacra, sincere condoleanţe... Ai fost alături de ea în ultimele clipe?- Da, am fost... Dar, dacă te întreabă Poliţia, să spui că eram cu tine!