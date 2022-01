Băutura e ca femeia: seara îţi place foarte mult, dar dimineaţa te iei cu mâinile de cap.Ion vine de la serviciu foarte supărat, pus rău pe ceartă.Maria îl aștepta cu mâncarea pusă pe masă.Ion, văzând că totul e în regulă, ia farfuria şi o aruncă pe fereastră.Maria, fără să stea pe gânduri, ia masa şi scaunul şi le aruncă pe geam spunând:- Am înțeles, vrei să mănânci în grădină!Doi ţigani se duc în excursie în Egipt. În prima zi vizitează piramidele, cheltuiesc toți banii, de aceea dorm peste noapte pe malul Nilului. Până dimineața pe unu îl înghite un crocodil până la gât. Se trezește celălalt şi strigă:- Mânca-ţi-aş! De unde ai sac de dormit Lacoste?Clientul cheamă pe ospătar şi îi zice:- Am o muscă în supă!- Ne pare rău, dar nu mai avem insecticid şi singura metodă să scăpăm de ele este să le înecăm!Un polițist se urcă în autobuz şi taxează două bilete. Un călător îl întreabă:- De ce ai taxat, domnule, două bilete?- Păi, dacă pierd unul, îl am pe celălalt!- Şi dacă le piezi pe amândouă?- Am abonament!- Păi poți pierde şi abonamentul odată cu biletele.- Nu contează, poliția circulă gratis cu mijloacele de transport în comun.La 8 ani îi spunem poveşti ca să adoarmă, la 18 ani îi spunem poveşti ca să o ducem în pat, la 28 de ani, nu trebuie să-i mai spunem nici o poveste, la 38 îţi spune ea poveşti, ca să te ducă în pat, iar la 48 îi spunem poveşti ca să NU ne ducem în pat!Un tip gras merge la sala de fitness şi întreabă antrenorul:- Care aparat trebuie să-l folosesc ca să pot cuceri toate femeile?- Bancomatul, răspunse antrenorul.Vorbesc două prietene:- Auzi fato, m-am culcat aseară cu soţul Mariei!- Aoleu! Şi?! Ia zi, cum e?- E chiar bun la pat, nu ştiu ce se tot plânge ea!- Vezi fato, şi eu când îţi ziceam că soţul Mariei e mai bun decât al tău la pat, nu mă credeai!!!