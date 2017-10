bancuri

Un polițist oprește un șofer pentru depășirea vitezei: - Știi, am avut eu presimțirea că voi da o amendă, de-aia te-am și așteptat aici toată ziua. - Păi am venit cât de repede am putut! v v v După ce lovește un pieton, mașina își continuă drumul încă 10 metri. Șoferul oprește, scoate capul pe fereastră și strigă: - Fii atent! Pietonul se ridică speriat și întreabă: - De ce, dai înapoi? v v v Într-o intersecție, un BMW îi taie calea unui TRABANT care avea prioritate. Tipul cu trabantul se ia după BMW, la următorul semafor îl ajunge din urmă și, dezamăgit, îi zice: - Dacă nici noi, ăștia, cu mașini nemțești nu ne putem înțelege... v v v Într-o noapte, pe la ora 2, vine Vasile la Ion și începe să bată de nebun la geam. După vreo jumătate de ora iese Ion adormit și urlă la el: - Cine-i? - Io, Vasile! - Ce vrei, mă, la ora asta? - Ioane, ai vopsea verde? - Nu. - Bine. Pleacă Vasile și, după vreo două ore, când tocmai ațipise Ion, iar bătăi în geam. Iese Ion și mai nervos: - Cine-i? - Tot eu, Vasile! - Și acum ce mai vrei? - Ți-am adus vopsea verde.