Un oltean vine acasă beat criţă şi se culcă cu căciula pe cap. Pe la miezul nopţii, se trezeşte, pune mâna în cap şi-şi spune surprins:- Măi, mare minune. M-am culcat chel şi m-am trezit cu părul vâlvoi.Doi scoţieni se întâlnesc. Unul întreabă:- Cunoşti ultimul banc despre noi, scoţienii?- Nu. Cum sună bancul respectiv?- Dacă îmi dai un penny, ţi-l spun.Celălalt scoţian rămâne surprins pentru câteva secunde, după care spune râzând:- Ha, ce banc bun!- Doctore, sunt foarte îngrijorat: soţia mea vorbeşte în somn.- Nu-i nimic grav...- Dar ea repetă: Mai repede, mai repede, Gică! Doar că pe mine mă cheamă Nelu!Un turist se adresează unui ţăran:- Îmi daţi voie să trec peste terenul dumneavoastră ca să pot prinde autobuzul de la ora cinci?- Desigur! Şi dacă vă vede taurul, puteţi prinde şi cursa de la patru şi jumătate…- Ce faci?- Desenez femeia perfectă!- Lipsește gura!- Am zis perfectă!-Bună! Am sunat doar ca să îți spun că te iubesc!-Cred că ați greșit numărul. Aici e o fabrică de bere din Brașov!-Știu!Un român şi un rus găsesc o comoară. Zice rusul:-Hai să o împărţim frăţeşte!Zice românul:-Bă hai mai bine pe din două!Bin Laden ajunge la Poarta Raiului. Sf. Petru deschide vizeta porţii, îl vede şi exclamă terifiat:- Tu, tocmai tu vrei să intri aici?- Am zis eu că vreau să intru? Aveţi două minute să ieşiţi cu toţii!Doi poliţişti intră într-un compartiment al trenului:- Arme? Bani? Droguri?- Nu, mulţumesc. O cafea, vă rog...Război. Gheorghe vine şi raportează:- Dom’ Căpitan, raportez: Nu mai avem gloanţe! Ce facem?Căpitanul, nervos:- Încetaţi focul, ce mama dracului!