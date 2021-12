Un melc se urcă într-un pom. Văzându-l, o pasăre îl întreabă:-De ce te urci în copac?-Vreau să mănânc vișine!-Acum? Pomul abia a înmugurit!-Până ajung eu, au timp să se şi coacă!Nevasta-mea e foarte superstițioasă şi evită toate situațiile în care i s-ar putea întâmpla ceva nasol. De exemplu: face șapte pași înapoi când vede o pisică neagră, nu trece pe sub scară, nu calcă pe canalele cu patru găuri şi nu comentează când sunt beat.În sala de operație, chirurgul către asistent:-Anestezie.-De-a noastră sau de import?-De import.-De import s-a terminat.-Atunci de-a noastră.-Nani, Nani...Stewardesa:- De ce strigați? De ce sunteți nervoși? Ok, v-a scuturat de câteva ori...Un gol de aer obișnuit. O zonă cu turbulențe...Se mai întâmpla...Gata, gata, ne liniștim. Totul e bine? V-ați calmat? Ok, merg să liniștesc şi pasagerii!Ițic sună la Securitate:-Alo, vedeți că Ștrul are niște lemne!-Şi ce e cu asta?-A găurit şi a introdus în fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari şi, probabil, ceva muniție adusă din America, de la fratele lui.Apoi îl sună pe Ștrul:-Mă, pregătește-te că am trimis să-ţi spargă lemnele!-Pe cine?-Pe ăia care mi i-ai trimis tu anul trecut de mi-au săpat gradina.Soțul se uită la TV şi la un moment dat a strigat:-Nu intra în biserică...nu intra dobitocule!Soția: La ce te uiți?Soțul: La nunta noastră.Badea Gheorghe la târg cu un cal. Vine un tip şi îi spune:-Bade, îi frumos calul, da mie mi se pare că-i orb.-N-are de unde domnule, e sănătos tun.-Bade, iți zic eu sigur că-i orb.-Nu-i orb domnule, uite, să-ţi arăt.Dezleagă badea calul, acesta fuge direct spre un stâlp şi se lovește de el de vede stele verzi.-Na bade, ţi-am zis eu că-i orb.-Drept, da văzuși ce curajos este?