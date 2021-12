Pavarotti şi Domingo se laudă care e mai tare.Domingo: - Am cântat la Vatican atât de frumos, încât Fecioara Maria a început să plângă!Pavarotti: - Eu am cântat la Rio de Janeiro. Iar la sfârșit Iisus a spus: "Asta da muzică, nu ca ăla care a făcut-o pe mama să plângă"!Un bărbat stătea la soare, în pielea goală, pe plajă. Din rațiuni de comportament civilizat şi ca să se ferească de arsura soarelui, şi-a pus o pălărie peste părțile intime. O femeie trece pe lângă el şi spune mustăcind:- Dacă ai fi fost un domn, ţi-ai fi scos pălăria!El ridică o sprânceană şi răspunde:- Dacă ai fi arătat mai bine, s-ar fi ridicat singură!Bill Gates e judecat pentru bigamie. El spune:- Dacă trăieşti cu două femei nu înseamnă bigamie, ci multitasking...Un pescar încerca să-şi convingă soţia că peştii sunt bucuroși când sunt prinși:- Dacă n-ar fi, de ce dau din coadă când sunt scoşi din apă?O femeie fatală așteaptă autobuzul în stație ca să plece acasă. Afară plouă tare.Un Porsche alb, superb, frânează brusc, şi un bărbat prezentabil o întreabă:- Vă pot conduce acasă, domnișoară?- Nu mă deranjează, dar unde stați?Canalul Dunăre-Marea Neagră, Casa Poporului, barajul Vidraru şi Catedrala Mântuirii Neamului sunt dovada că românii pot construi absolut orice ...mai puțin autostrăzi.Un turist se adresează unui ţăran:- Îmi dați voie să trec peste terenul dvs., ca să prind cursa de ora cinci?- Desigur. Şi, dacă vă vede taurul, puteți prinde şi cursa de patru şi jumătate.-Ce înseamnă codul de bare de pe un produs la somalezi?-Poza cu angajații fabricii.Alinuța iese din baie plângând amarnic.- Ce ai, fetite? o întreabă mama ei .- Frații mei se joacă de-a submarinele în cadă şi pe mine m-au dat afară pentru că eu nu am periscop.