- Te-ai însurat sau tot singur te ocupi de gospodărie?- Da.- Ce "Da"?- Da, m-am însurat și tot singur mă ocup de gospodărie.- De ce cocoșii cântă așa devreme dimineața?- Ca să se facă și ei auziți! Mai târziu nu pot, se trezesc găinile.– Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru şcoală, au fost scumpe, aşa că… ai grijă de ele!– Bine mamă, nici nu mă ating de ele!Într-o zi, un scoțian merge să joace golf cu băiatul său.Cum ajung la teren, îl întreabă:- Știi să găsești mingiile rătăcite?- Bineînțeles, răspunde băiatul.- Atunci adu repede una, să putem începe!După o împuşcătură, vânătorul îi spune colegului său:- Du-te şi vezi ce animal am împuşcat.După un timp acesta se întoarce şi spune:- Judecând după buletinul de identitate, îl cheamă Ion.Pentru cei care iubesc parașutismul. Dacă vreodată o să sari cu parașuta și nu ți se deschide ... relaxează-te și admiră peisajul. Altă ocazie nu mai prinzi.Doi prieteni stau la o sticlă de vin:- Nevastă-mea a dat examenul de conducere auto.- Și ce-a făcut?- A luat 8 din 10. Ceilalți doi au reușit să sară din fața mașinii și să se salveze.Doctorii de la Spitalul Județean din Vaslui au rămas cu gura căscată când mi-au venit analizele. Am 35 de ani și ficatul meu este perfect sănătos.Astăzi am fost la un interviu pentru angajare.- Pe CV-ul tău văd că ești un om misterios, îmi zice intervievatorul. Ce vrei să spui cu asta, mai exact?- Eeee..