-Sunteţi rudă cu doctorul Popescu?- Da, dar mai îndepărtată.- Cât de îndepărtată?- Păi... îmi e frate...- Şi spuneţi că vă e rudă îndepărtată?- Da, între noi mai sunt 11 fraţi.- Draga mea, hai să mergem la circ.- Pentru ce?- Să privim relaţia noastră din alt unghi de vedere!- John, mâine va veni în vizită soacra mea. Uite, aici este lista completă cu mâncărurile ei preferate.- Am înțeles, Sir, răspunde valetul.- John, dacă un singur fel de mâncare din lista aia, apare pe masă, vei deveni șomer!Fetele încep dieta în trei cazuri :1. S-a despărţit de prieten.2. Are un nou prieten.3. Este luni.- Tati, ce este ciocănitoarea?- O privighetoare după ce s-a măritat…Un tip trebuia să plece din ţară pentru o lună, aşa că îl roagă pe prietenul său cel mai bun să tragă puţin cu ochiul la nevastă-sa şi să-i dea de ştiredacă se întâmpla ceva deosebit.După două săptămâni, primeşte o telegramă:„Bărbatul care venea în fiecare noapte la nevastă-ta, a lipsit ieri”.Se aude soneria. Proprietarul deschide uşa. În prag - oaspeţi:- Ar fi fost OK să mă preveniţi, le reproşează el.- Da, dar am dorit să vă găsim acasă ...În sala de operaţie, chirurgul strigă la asistent:- Anestezie!- De-a noastră, sau de import?- De import!- De import s-a terminat...- Atunci, de-a noastră!- Nani, nani...