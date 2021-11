Ștefan cel Mare, la război:- Pi cai, oşteni!La care, un răzeş din mulţime:- Şi io picai, Măria ta!Gigel, Ionică și Vasilică au întârziat la școală la prima oră.Diriginta i-a luat la întrebări.-De ce ați întârziat?Costel:– Am ajutat o bătrână să urce în autobuz.– Foarte frumos, copii așa să faceți și voi.– Tu Ionică?– Păi , știți doamnă că, și eu am ajutat bătrâna să urce în autobuz.– Foarte frumos, copii să luați exemplu.– Tu Vasilică?– Și eu am ajutat bătrâna!– Bine, dar toți trei?– Da doamnă, că bătrâna se-mpotrivea …Doi bețivi ies din crâșmă.– Mă, ce verde îi Luna astăzi!…– Dar nu-i verde, că-i albastră!– Ba nu-i albastră, e verde!!Ca să nu se certe, se gândesc să îl întrebe pe jandarmul de la colț.– Domnule jandarm, spuneți-ne, ce culoare are astăzi Luna de pe cer?Se uită jandarmul și zice:– Care? Aia din stânga sau aia din dreapta?Într-o staţie de metrou, o tânără strigă:- Brânduşă albă de vânzare! Brânduşă albă de vânzare!Un poliţist aflat în zonă se apropie.- Aici e interzis comerţul ambulant. Legitimaţi-vă! Cum vă numiţi?- Alba Brânduşă.O mamă tânără sună la salvare:- Alo, copilul meu a mâncat nisip. I-am dat să bea apă. Ce trebuie să fac mai departe?- Nu-l lăsați să se apropie de ciment!