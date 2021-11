Un cocoș vine în fiecare dimineață în cotețul celor cinci găini. Pe patru dintre ele le sărută, ultimei îi smulge o pană. Și-așa zi de zi până când ultima se zburlește la el și-l întreabă:- Pe celelalte patru le săruți, dar mie îmi smulgi mereu o pană! De ce?Cocoșul o fixează cu privirea și-i răspunde suav:- Pe tine te vreau goală, baby!Deținuții discută:- Tu cum ai ajuns aici?- Păi nu am vrut să o ascult pe mama.- Dar ce ţi-a zis?- A zis: fugi prin spate, că în față e un polițist la ușă.Patru copii, la școală, discutau de serviciul taților lor.- Andrei ce-i tatăl tău?- Gropar.- Nu se zice gropar, ci funcționar la pompe funebre!- George ce-i tatăl tău?- Gunoier.- Nu se zice gunoier, ci asociat la salubrizare!- Bulă ce-i taică-tu?- DJ la Mistik Club!- Adică? (zic toți în cor)- Clopotar la biserică!Soțul și soția acasă. Sună telefonul.Soțul ridică receptorul, ascultă jumătate de minut, fără să scoată un cuvânt, apoi îl pune în furcă.Soția:- Cine a fost?Soțul:- Probabil cineva de la Meteorologie a greșit numărul. A întrebat: Draga mea, orizontul este curat?- Am impresia că am depășit viteza legală sau cine știe ce am făcut, deoarece văd că ne urmărește o patrulă a poliției. Sper să nu fie ceva grav.- A, nu-i ce crezi, iubitule! E mașina condusă de soțul meu. Am uitat să-ţi spun că e agent de poliție.Doi indieni stăteau pe o culme și se uitau în zare, fiecare în direcție opusă. Ochi-de-Șoim spuse:- Vin doi!Ochi-de-Vultur îl întreabă:- Sunt bine făcuți?- Sunt mari... mușculoși!- Ce sunt? Fețe palide sau indieni?- Fețe-Palide!- Sunt prieteni sau dușmani?- Prieteni!- De unde știi?- Se țin de mână!