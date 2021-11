Un profesor filolog se plimba pe la munte. La un moment dat, vede un cioban cu oile la păscut. Cum era el pierdut pe gânduri, îl întreabă pe cioban:- Ancestralule păstor, în posesia dumitale se află aceste minunate patrupede paracopitate?- Indubitabil! răspunse ciobanul.Alinuţa şi mama ei iau metroul la ora 8 dimineaţa. În metrou era îngrămădeală de nu puteai arunca un ac. După un timp, Alinuţa îi spune mamei:- Mamă, cred că am rămas însărcinată.- Cu cine?- Nu ştiu să-ţi zic, pentru că nu mă pot întoarce.Un tip îi spune altuia:- Ești prost! Ești extraordinar de prost! Nu este posibil să fie cineva atât de prost! Nu am văzut niciodată un astfel de prost! Dacă ar exista un concurs de proști, ai fi pe locul doi!- De ce pe doi?- Pentru că ești prea prost pentru a fi pe primul!Un politician ţine un discurs electoral:- Adversarul meu, deputatul în funcție, v-a furat pe rupte timp de 4 ani... Dați-mi şi mie o șansă!Conferință la care participa trei berze.Una întreabă:- Ce ați mai făcut zilele astea?Prima barză:- Eu am adus pe lume doi gemeni drăguți!A doua barză:- Eu am adus pe lume niște tripleți!A treia barză:- Eu am speriat doi studenți!Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele îi spuse celeilalte:- Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui.- Ei, da, tare! Şi câți ani împlinește?- De unde să știu, că nu mi-a spus...