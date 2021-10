- Culmea prieteniei?- Când prietenul tău de-o viaţă fuge cu nevastă-ta, iar tu nu regreți decât că ţi-ai pierdut cel mai bun prieten.- Aţi prins ceva de când staţi aici?- Da, apă în cizme!…Există acel "ceva" între mine şi nevastă-mea, care cred că nu se va sfârși niciodată.Ba mai mult, creşte pe zi ce trece ...burta ei.La ușa unei blonde sună soneria:- Cine e? întreabă blonda gâfâind.- Proprietarul. Am venit după chirie .- Veniți puțin mai târziu vă rog. Acum plătesc lumina...Un oltean intră într-o frizerie şi-l întreabă pe frizer:- Cât face la dumneata un tuns?- 10 lei, domnule!- Dar un bărbierit?- Doar 5 lei.- Atunci bărbierește-mă în cap.Discuție între doi pensionari :- Anul trecut am făcut dragoste o singură dată, anul ăsta am mai rărit-o.Doi canibali mâncau un comediant. La un moment dat unul dintre ei se întoarce către celălalt şi îl întreabă:- Nu ţi se pare că are un gust nostim?- De ce s-a inventat ora de iarnă?- Deoarece nimeni nu a îndrăznit să-i spună lui Chuck Norris că are ceasul cu o oră în urmă...Vine nevastă-mea aseară la mine şi-mi zice:- Viaţa asta e doar o glumă pentru tine, nu-i așa?- Nu înțeleg ce vrei să spui. Ia loc iubire, şi hai să vorbim despre asta...i-am răspuns, trăgându-i scaunul într-o parte exact în momentul când voia să se așeze.