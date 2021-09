Un ţăran mergea cu bicicleta prin faţa Parlamentului. La un moment dat, se oprește şi își parchează bicicleta rezemând-o de Parlament.O oficialitate îl atenționează spunându-i:- Domnule, aici e Parlamentul. Pe aici trec deputați, miniștri.. Cum vii mata' cu bicicleta şi ţi-o rezemi...La care ţăranu:- Stai bre' liniștit... că bicicleta e legată bine.În carnetul de note al lui Pardaillan, învățătoarea scrie:„Copilul pute! Spălați-l!”Tatăl lui Pardaillan răspunde, tot in scris:„Haoleo, da nu-l mai mirosiți! învățați-l!”Soțul:- Ce caută Moș Crăciun în dulap?!Soția:- Îmi îndeplinește dorințele...Două femei canibale stau de vorbă. Una se plânge:- Nu știu ce să fac cu bărbatul meu.- Stai să-ţi dau o rețetă.Soţia vine acasă şi-i zice soţului:- Am o veste bună şi una rea, pe care s-o zic?- Zi-o pe`aia bună, zice soţul.- Merg airbagurile!!!Dracul, plictisindu-se într-o duminică, când lumea nu e predispusă la a-l asculta, s-a dus la pescuit. I-a mers atât de bine, că a umplut găleata pe care o avea la el şi a mai pus şi pe jos.Un pescar trecând pe lângă drac, spre locul lui de pescuit, a exclamat, privind admirativ grămadă de pești:- Cum dracu ai reușit să prinzi atâția pești?