De Ziua Mamei, copiii îi zic mamei să stea în pat liniștită pentru că vor să îi facă o surpriză. Stând ea liniștită în pat, așteptând să fie servită simte un miros de bacon, ouă prăjite şi clătite. Își freacă mâinile, așteaptă ce așteaptă, într-un final, coboară să vadă cum stă treaba cu prânzul şi îi vede pe amândoi copii stând la masă, mâncând cu poftă...iar unul din ei îi spune:- De Ziua Mamei , am vrut să-ţi facem surpriză să ne pregătim singuri masa.Mă duc la blonda asta în bar şi-i spun:- Vrei să-ţi spun bancul cu covorul?- Bine.- Știi de ce blondele nu se feresc de bărbați?- Nu, de ce?- C-o vor.La poarta Raiului două persoane ce stăteau la rând au intrat în vorbă.- Auzi, tu de ce ai murit?- Păi eu am murit de frig, am rămas blocat în frigider. Dar tu, de ce ai murit?- Eu am murit de ciudă.- Cum ai murit de ciudă?- Pai am venit de la muncă, şi am auzit zgomote din dormitor, când să intru era nevastă-mea goală. Am început să caut în toată casa şi nu am găsit nimic, așa că de ciudă m-am aruncat de la balcon.- Nu ai căutat bine, dacă te uitai şi în frigider scăpam amândoi.Astăzi am picat testul de conducere auto la Târgu Mureș.- Vreau să efectuezi o frânare de urgenţă, îmi zise examinatorul. Imaginează-ţi că îți iese brusc în cale un copil mic.Se pare că nu trebuia să-l întreb dacă este ungur.