Paraschiva îi povesteşte unei prietene:Paraschiva: - Am să-ţi relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, dragă, dacă ştii să păstrezi un secret!Prietena: - Cum să nu?! Spune!Paraschiva: - De o săptămână, de sâmbăta trecută mai precis, tot sună cineva la mine la uşă. Deschid şi, în faţa uşii, un bărbat tânăr, înalt şi frumos mă întreabă: „Soţul dumneavoastră este, cumva, acasă?”! „Nu!”, spun. La care, mă ridică în braţe, mă duce în dormitor, mă pune pe pat şi .... Luni a apărut din nou. S-a întâmplat acelaşi lucru. Şi marţi şi miercuri. Mor de curiozitate! Oare ce doreşte acest bărbat, de la soţul meu?Vine primul fiu acasă:- Tată, dă-mi 500 de lei, că am lăsat-o pe prietena mea gravidă.Vine şi al doilea fiu:- Tată, dă-mi 700 de lei, că am lăsat-o pe iubita mea gravidă.Vine şi fiica:- Tată, am rămas gravidă.Tatăl:- În sfârşit, se mai şi încasează!Se întâlnesc doi vechi prieteni:- Ce mai face papagalul tău?- Din păcate, a murit...- De ce? Era bolnav?- Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el nu a mai scos o vorbă în casă, nu reuşea să o depăşească pe nevastă-mea!Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat şapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, nu o mai port!- Ce accident?- Mi s-a oferit o palincă şi nu am auzit...- Mă, Gheorghe, ce-i cu taurul tău, ăla care nu mai avea putere?- Îi bine, mă, i-o dat veterinaru’ tablete şi acuma îşi face treaba.- Şi cum le zice la tabletele alea, mă?- Nu ştiu, mă, cum le zice, dar au gust mentolat.