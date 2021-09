Discută doi prieteni:- Viaţa este o porcărie!, zice unul dintre ei.- Cum aşa?, întreabă celălalt.- În sfârşit, după 20 de ani de căsătorie, ieri am aflat de ce s-a căsătorit nevastă-mea cu mine!- De ce?, întreabă prietenul foarte curios.- Fiindcă un vibrator nu s-ar duce niciodată duminica la piaţă!Ion şi Gheorghe merg la vânătoare de păsări sălbatice. Ion vede o raţă. Trage în ea. Gheorghe vede şi el o raţă. Trage în ea. Apoi, peste ei trece un deltaplan. Ion:- Gheo, ştii ce pasăre îi aia?- Nu, da’ eu o împuşc!… Pac!- Şi eu!… Pac!- Ei, Gheorghe, ştii ce-a fost aia?- Nu ştiu, da’ măcar bine că i-a dat drumul bietului om!Viaţa maritală e foarte frustrantă:În primul an de căsătorie, bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbeşte şi bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi şi vecinii ascultă.Doi poliţişti mergeau pe stradă când, la un moment dat, unul dintre ei cade într-o gaură de canal neacoperită. Celălalt poliţist se chinuie să îl scoată şi, după ce iese, cel care a căzut spune:- Bă, îţi dai seama ce norocos am fost!?- De ce, mă?!- Păi cum mai ieşeam eu afară dacă era capacul pus la canal?!Gică şi Maria erau invitaţi la un eveniment important la care deja întârziaseră. Grăbit, Gică apasă prea tare pedala de acceleraţie şi într-o curbă loveşte un microbuz plin de oameni. Maria, după ce şi-a revenit, a aflat că soţul ei a murit şi a mers să identifice cadavrul.- Ăsta e! exclamă Maria.- Sunteţi sigură, doamnă?- Cum să nu?!? E rece şi nu vorbeşte cu mine, ce dovadă mai bună vreţi?