Atunci când bei, important e să nu le amesteci. În special soţia cu cealaltă.Într-o seară, doi vampiri ies la vânătoare în oraş. Merg ei prin oraş şi, la un moment dat, primul îl întreabă pe al doilea:- Auzi, dar de ce cari piatra aia funerară după tine?- Nu îmi place să ies fără buletin în oraş!În primul an de căsătorie, bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbeşte şi bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi şi vecinii ascultă.Acum câţiva ani, femeile găteau ca mama. Acum, ele beau ca tata.- Ce spune poliţistul când vede o coajă de banană pe jos?- Să-mi bag picioarele, iar cad!Bulă aşteaptă nevasta lângă salonul de înfrumuseţare. După un timp îndelungat, iese de acolo soţia sa. El se uită la ea, respiră adânc şi spuse:- Bine, măcar ai încercat.Soţul, întorcându-se seara de la serviciu, este întâmpinat de soţie cu un afiş în mâini:- Nu vreau să vorbesc cu tine!Soţul strânge din umeri, îşi deschide o bere şi se aşează în faţa televizorului. Peste cinci minute apare soţia cu un nou afiş:- Dar ştii de ce?Un ardelean se prezintă la cabinetul de boli venerice.- Domnu’ doctor, cred că m-am căptuşit cu oarece boală din acelea ruşinoase!- Pesemne că aţi avut contact cu o femeie necunoscută!- Care necunoscută, domn’ doctor? Pe aia o cunoaşte tăt oraşul...Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.- Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?- Păi am pescuit fără permis...- Şi cât ţi-au dat?- 25 de ani.- Nu se poate, ai mai făcut tu ceva...- Păi am pescuit cu dinamită.- Şi? Ce ai prins?- Ei... trei ştiuci aşa... de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei...