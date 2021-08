Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:- Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?- Da avem, de care doriți?- Păi aveți de mai multe feluri?- Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.- Bineînțeles că doresc una de azi!- Reveniți, vă rog, peste 2 zile!Preotul sună la uşă. Dinăuntru se aude o voce cristalină:- Tu eşti îngeraşule?- Nu răspunse slujitorul Domnului, dar lucrăm la aceeaşi firmă.- Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.- Tata e inginer, zice Gheorghe.- Tata e mecanic, zice Ionel.- Tata e șef, zice Bulă.- Cum așa Bulă? întreabă mirată profa.- Are 500 de oameni sub el.- Cu ce se ocupă deci?- Taie iarbă-n cimitir.- Salut, Ioane!- Salut!- Ia zi mă ai găsit femeia ideală?- Da!- Și, v-ați căsătorit?- Nu!- De ce?- Pentru că și ea caută bărbatul ideal!- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lui tata şi a observat imediat...