Două soții de polițiști stau de vorbă. Una zice:- Dragă, soțul meu are postul lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus o floare...- Şi ce dacă? Al meu are postul lângă conservator. O conservă n-am văzut până acuma...Un polițist se urcă în autobuz şi taxează două bilete. Un călător îl întreabă:- De ce ai taxat domnule două bilete?- Păi, dacă pierd unul, îl am pe celălalt!- Şi dacă le piezi pe amândouă?- Am abonament!- Păi poți pierde şi abonamentul odată cu biletele.- Nu contează, poliția circulă gratis cu mijloacele de transport în comun.Apel telefonic la o agenție de fotomodele din capitală. O voce pițigăiată spune:- Alo! Agenția de fotomodele Superstar?- Da.- Aş vrea să știu... Cât plătiți pentru o ședință foto?- De plătit, plătim foarte bine, dar suntem şi foarte exigenți. Primim doar fotomodelele care se încadrează în măsurile 90-60-90.- O, din punctul acesta de vedere vă asigur că nu vor fi niciun fel de probleme. La mine coincide întru totul: şi înălțimea, şi vârsta, şi greutatea.