La 8 ani îi spunem poveşti ca să adoarmă, la 18 ani îi spunem poveşti ca să o ducem în pat, la 28 de ani, nu trebuie să-i mai spunem nici o poveste, la 38 îţi spune ea poveşti, ca să te ducă în pat, iar la 48 îi spunem poveşti ca să NU ne ducem în pat!Un tip gras merge la sala de fitness şi întreabă antrenorul:- Care aparat trebuie să-l folosesc ca să pot cuceri toate femeile?- Bancomatul, răspunse antrenorul.Un avocat era bucuros că fiul său terminase avocatura şi astfel puteasă-i calce pe urme. Trece ceva timp şi avocatul cel tânăr preia clienţii şi cazurile tatălui său, acesta ieşind la pensie. Într-o zi vine bucuros acasă şi îi zice tatălui:– Tată, ştii cazul ăla care n-ai putut tu să-l rezolvi în peste douăzeci de ani!?– Da, fiule!– Păi eu l-am rezolvat într-o săptămână!– Foarte bine fiule, dar să nu uiţi că acel caz te-a ţinut pe tine la şcoală, la liceu, la facultate şi mai rămânea şi de-o vacanţă!Vorbesc două prietene:- Auzi fato, m-am culcat aseară cu soţul Mariei!- Aoleu! Şi?! Ia zi, cum e?- E chiar bun la pat, nu ştiu ce se tot plânge ea!- Vezi fato, şi eu când îţi ziceam că soţul Mariei e mai bun decât al tău la pat, nu mă credeai!!!- Bunicul meu are 80 de ani, pleacă şi aleargă în fiecare dimineaţă câte trei kilometri…- Şi ce face după-amiază?- Se întoarce.Într-un proces de divorţ, judecătorul îi spune lui Bulă:- Vreau să-i acord soţiei dumitale o pensie lunară de 500 de lei, pentru întreţinerea sa şi a copilului.- Foarte frumos din partea dumneavoastră, domnule judecător, spune sincer Bulă. Din când în când, chiar şi eu le dădeam câte ceva.- Puteţi ghici câţi ani am? îl întreabă misterioasă o doamnă pe un tip.- Scuzaţi-mă, dar nu am idee!- Vă dau un indiciu: fiică-mea merge la grădiniţă.- E educatoare?Cea mai recentă statistică: femeile ating maximul de frumuseţe pe la 35 de ani, iar bărbaţii, pe la minimum 50.000 de euro…- Ce câine este acesta?- Câine poliţist.- Nu pare…- Nici nu trebuie, lucrează sub acoperire!